Россия и Иран договорились максимально переходить на расчеты в национальных валютах, а также соединить платежные системы «Мир» и Shetab. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА «Новости».

По его словам, одной из ключевых тем была посвящена созданию условий для взаиморасчетов между юридическими лицами и организациями России и Ирана. Страны смогли договориться максимально перейти на расчеты в национальных валютах — рублях и иранских риалах.

«Обсудили сегодня вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платежных карт и возможности работы платежных карт Shetab и «Мир», — заявил вице-премьер.

Ожидается, что в ближайшее время представители центрального банка Ирана и министерства финансов посетят Москву для продолжения общения, добавил Новак.