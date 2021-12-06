Москва и Нью-Дели подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 годы. Перечень документов опубликован на сайте Кремля по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в столице республики.

«Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 год», — приводится в сообщении Кремля название документа, подписанного на встрече.

Также подписано соглашение о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры.