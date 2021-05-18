Россия хочет разместить стратегические бомбардировщики в Арктике

Начальник штаба армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота России генерал-майор Игорь Чуркин заявил, что арктический аэродром «Нагурское» может принимать любые типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Чуркина, аэродром «Нагурское», расположенный на острове Земля Александры, был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3,5 тыс. метров, что позволяет аэродрому принимать все классы воздушных судов.

| 2021-05-18T00:14:12+04:00 18 мая 2021, 07:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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