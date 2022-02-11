В МИД России заявили о невозможности принять «коллективный» ответ Запада на запрос по вопросу неделимости безопасности. Как заявила в пятницу, 11 февраля, представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве ждут отдельные ответы от всех сторон.

«Не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата», — заявила она.

По словам Захаровой, «предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных «документах» нет». «Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что РФ добивается выполнения принципа неделимости безопасности.

«НАТО и ЕС настаивают на своей главенствующей роли в обеспечении безопасности в Евроатлантике. Такой подход для нас категорически неприемлем. Как и то, что нам, по сути, предлагают новый раунд обсуждений по вопросу неделимости европейской безопасности. Данный принцип закреплен в основополагающих документах ОБСЕ и Россия-НАТО, принятых на высшем уровне. Обсуждать тут нечего. Как и в случае с минским Комплексом мер по Украине, надо просто выполнять соответствующие договоренности безусловно и в полной мере. Будем этого добиваться», — говорится в заявлении.

США и НАТО ответили РФ по гарантиям безопасности 26 января. А на днях свой ответ России предоставили страны Евросоюза. В Евросоюз входят 27 стран. Выходит Россия хочет один и тот же ответ в 27-ми экземплярах. (korrespondent.net)