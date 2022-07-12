Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия не смогла оккупировать всю Украину и поэтому готовится к присоединению уже захваченных земель.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона единых новостей.

По словам Скибицкого, власти Кремля готовятся к присоединению оккупированных территорий в политическом, экономическом и территориальном плане. Как все будет происходить — станет виднее ближе к осени, ведь 11 сентября в РФ пройдет единый день голосования.

«Стратегическая цель России относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Во-вторых, мы четко видим и имеем информацию о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией», — добавил представитель разведки.

Он отметил, что те мероприятия, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о планомерной подготовке к так называемым референдумам. Помимо этого в самой РФ готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения гражданства по интеграции или присоединению территории.