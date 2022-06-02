Россия готова пропустить суда с украинским зерном.

Как передает РИА Новости, об этом заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.

«Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать — это их мины, а не наши», — также сказал он журналистам.

Комментируя сообщения о якобы готовящеся встрече России, Украины, Турции и ООН по теме вывоза зерна по Черному морю, Небензя отметил, что не знает, насколько они правдивы, и обратил внимание на многочисленные спекуляции в прессе по этому вопросу. Он также упомянул европейские наземные «коридоры солидарности», которые, по его словам, не работают эффективно.

Небензя добавил, что Киев не только установил мины, но и затопил суда.