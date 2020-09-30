Россия готова предоставить площадку для организации контактов по карабахскому конфликту

30 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел раздельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Об этом заявили в МИД России.

Обсуждалось развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, а также недопущению провокационной и воинственной риторики. Акцентирована необходимость скорейшего возврата сторон за стол переговоров.

С.Лавров подчеркнул, что Россия продолжит вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ прилагать посреднические усилия, направленные на создание условий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами. Подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России.