Россия эвакуировала из Крыма десять истребителей после взрывов на военном аэродроме «Саки». По данным Business Insider, с полуострова перебросили шесть Су-35 и четыре МиГ-31, чтобы избежать дальнейших потерь самолетов, говориться в секретном отчете НАТО.

«Вероятно, Россия будет рассредоточивать свои воздушные войска в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны Украины», — говорится в документе. По данным НАТО, Россия выводит истребители из Крыма и усиливает ПВО. В НАТО считают, что Россия увеличила в Крыму количество тактических ракет класса «земля-воздух», чтобы противостоять атакам Украины, в том числе с помощью беспилотников.

«Российские системы ПВО плохо идентифицируют украинские БПЛА в качестве целей», — говорится в докладе НАТО.

По данным НАТО, Бельбек под Севастополем остается «главным аэродромом России для поддержки [войск] с воздуха на юге Украины и над Черным морем». Там находятся около 32 российских летчиков-истребителей. В основном там располагаются самолеты Су-27, но также Су-35С и МиГ-31БМ.

Днем 9 августа на военном аэродроме Саки в крымском поселке Новофедоровка произошли взрывы. В результате один человек погиб, 14 пострадали. В результате взрывов, которые российские власти списали на нарушение мер противопожарной безопасности, согласно спутниковым снимкам, было уничтожено не менее восьми самолетов, среди которых три дефицитных Су-30. Также были повреждены 62 многоквартирных дома и 20 коммерческих объектов. Кремль категорически отрицает версию украинской атаки.