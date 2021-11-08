Руководство международного информационного агентства «Россия сегодня», генеральным директором которого является ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв, запретило своим сотрудникам называть «Талибан» запрещённой в России организацией. Вместо этого после упоминания «Талибана» журналисты должны писать «организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».

СМИ отмечают, что на сайте РИА Новости, которое входит в холдинг «Россия сегодня», а также на сайте телеканала Russia Today уже есть сообщения, где используется новая формулировка.

Официально «Талибан» входит в федеральный список организаций, объявленных в России террористическими.