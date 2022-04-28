Россия берет за основу выдвинутые Баку предложения по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона, помогая Баку и Еревану в подготовке мирного договора, ориентируется на предложения по базовым принципам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Напомню, эти предложения были подготовлены в Баку, получили конструктивную ответную реакцию со стороны Еревана. Мы считаем, что они являются хорошей основой для согласования позиций. Мы видим свою роль в содействии сближению сторон. Это касается и нашей общественной работы», — подчеркнула Захарова.