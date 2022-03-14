Минобороны России анонсирует новые удары по объектам инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил представитель оборонного ведомства РФ во время вечернего брифинга.

Россия обвинила Украину в том, что это якобы Вооруженные силы Украины применили кассетные боеприпасы по мирному населению Донецка, тогда как в Украине уже опровергли кремлевский фейк, подтвердив, что ракета была российской.

«В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации будут принимать немедленные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружения, которое «националисты» используют для совершения «военных преступлений», — заявили в МО РФ.