Российские киберспортсмены из команды Virtus.Pro досрочно завершили свое участие в турнире по игре Dota 2. Об этом в Twitter сообщила компания-организатор турнира Beyond the Summit (BTS).
Коллектив из России дисквалифицировали после того, как один из участников во время перерыва в матче против команды Mind Games в DPC-лиге Восточной Европы нарисовал на миникарте символ Z.
Партнеры по команде сразу начали замазывать рисунок, однако Virtus.pro все же была отстранена от участия в турнире. Команда получила техническое поражение в матче против Mind Games и в последующих потенциальных встречах.
Позднее россиянин объяснил, что символ нарисовал неосознанно, и он никого не хотел обидеть.
Между тем в Литве власти запретили ношение георгиевской ленточки и написание букв Z и V в публичном пространстве (aif.ru)