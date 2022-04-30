Российские киберспортсмены из команды Virtus.Pro досрочно завершили свое участие в турнире по игре Dota 2. Об этом в Twitter сообщила компания-организатор турнира Beyond the Summit (BTS).

Коллектив из России дисквалифицировали после того, как один из участников во время перерыва в матче против команды Mind Games в DPC-лиге Восточной Европы нарисовал на миникарте символ Z.

Партнеры по команде сразу начали замазывать рисунок, однако Virtus.pro все же была отстранена от участия в турнире. Команда получила техническое поражение в матче против Mind Games и в последующих потенциальных встречах.

Позднее россиянин объяснил, что символ нарисовал неосознанно, и он никого не хотел обидеть.

Между тем в Литве власти запретили ношение георгиевской ленточки и написание букв Z и V в публичном пространстве (aif.ru)