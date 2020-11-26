Российский военнослужащий найден мертвым в Гюмри

В Гюмри найден мертвым военнослужащий 102-й российской военной базы, об этом сообщили Sputnik Армения в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что тело российского военного без признаков жизни нашел его сослуживец.

«Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено», — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным сайта криминальной хроники shamshyan.com, это 36-летний военнослужащий-контрактник А.П.