Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

Российский истребитель Су-27 вылетал на перехват самолета-разведчика Военно-воздушных сил (ВВС) США над Черным морем. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает РИА Новости.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении российского Национального центра управления обороной.

После того, как иностранный военный самолет развернулся и направился в обратную от границы сторону, российский истребитель вернулся на базу. Нарушения границы не допущено.

Также отмечается, полет российского перехватчика проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В октябре сообщалось, что российский Су-27 перехватил самолеты США и Германии над акваторией Балтийского моря (lenta.ru)