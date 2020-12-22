Российский политолог: «Единственный способ сегодня устранить Пашиняна от власти – убийство»

Внутриполитическая напряженность в Армении после 10 ноября никак не спадает. Никол Пашинян пытается защитить свою власть из последних сил. Все его доводы о том, что армию, которая проиграла войну, строила прошлая власть, а на нынешнюю демаркацию границ в свое время дал согласие и Серж Саргсян, не дают никаких результатов. Во всех грехах виноват он и только он, а сегодня митингующие в Сюнике даже скандировали лозунг «Никол — турок».

О том, сможет ли защитить свою власть Пашинян или нет, # обсудило с российским политологом Олегом Кузнецовым.

-Какие процессы происходят сейчас в Ереване? Так хотят армяне свергнуть Пашиняна или нет?

— Мне вообще странны и непонятны эти процессы. Страна только что проиграла войну, а на улицах ее столицы митингуют тысячи людей. Самый главный вопрос: что они едят в перерыве между митингами, за счет чего физически существуют все те люди, которые выходят на улицы? Какие-то радикалы разъезжают из Капана в Сюник, в Сюнике Пашиняна пытаются достать родственники пропавших без вести солдат армянской армии. Откуда ресурсы у этих людей на всю эту «движуху»?

Если посмотреть на происходящее непредвзятым взглядом, то получается, что поражение в войне не затронуло в материальном плане основную часть армян. И теперь, вместо того, чтобы работать, чтобы заработать свой хлеб насущный, они митингуют. Или у них работа такая — митинговать? Им только за это платят, и участие в митингах для них является основной формой заработка?

Впрочем, я давно перестал вдумываться во внутриполитические процессы в Армении, прекрасно понимая, что они — результат грызни олигархических кланов, группирующихся вокруг разных источников доходов. Поэтому происходящее сегодня в Ереване я расцениваю как сговор олигархов против режима Пашиняна.

— Насколько власть Пашиняна сейчас крепка? Он дотянет до Нового года или покинет свой пост?

-Я уже неоднократно говорил о том, что Пашинян сегодня — это единственная фигура в Армении, которая реально контролирует государственные ресурсы, поэтому ни его отставка, ни отстранение от власти сегодня невозможны. У Пашиняна достаточная поддержка общества, безлимитный кредит от западных спонсоров, молчаливое одобрение Москвы.

За оппозицией — частные капиталы и амбиции олигархов из диаспоры, которые никогда не сравнятся с ресурсными возможностями Пашиняна. Он сейчас непотопляем. Единственный способ сегодня устранить его от власти — убийство, как это случилось с Вазгеном Саркисяном в 1999 году. Если не убийство, то он будет у власти еще долгое время.

— Ожидаете ли вы, что в случае свержения Пашиняна, вместо него к власти придут реваншисты? А если придут, то, что тогда, каких изменений следует ожидать?

-Такой сценарий развития событий может быть чреват началом в стране гражданской войны. Те западные силы, которые привели Пашиняна к власти и продолжают стоять за ним до сих пор, просто так свои инвестиции в Армении не бросят. Они явно имеют «на черный день» дублера, который продолжит курс Пашиняна. Но это будет хороший повод, чтобы физически расправиться со всей прокремлевской, пророссийской, а заодно и проиранской армянской оппозицией, большинство из которой, как раз и является этими реваншистами.

Произойдет зачистка политического поля Армении. Впрочем, Азербайджану выгодно максимально долгое продолжение внутриполитического хаоса в Армении, которая сегодня (а никак не Сирия, как об этом думают некоторые) все более превращается для России во «второй Афганистан» — бездонную яму потребления материальных ресурсов без всякой надежды на их возвращение, когда бы то ни было в будущем.