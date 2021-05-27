Несмотря на то, что война окончена почти как полгода, мелкие стычки и провокации на азербайджано-армянской границе продолжаются. Вчера ночью азербайджанская армия взяла в плен 6 армянских военнослужащих, которые пытались заминировать границу с азербайджанской стороны. По версии Никола Пашиняна, Азербайджан похитил этих военных из Армении.

О том, как данная ситуация будет развиваться дальше, может ли она привести к эскалации конфликта, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Как вы оцениваете последнее обострение на границе между Азербайджаном и Арменией? Азербайджан задержал еще 6 армянских военных.

— Крайне сложно, находясь в Москве, за две с половиной тысячи километров от места событий, говорить что-то конкретное о событиях минувшей ночи.

Министерство обороны Азербайджана заявляет о том, что было две группы армянских военнослужащих — 15 и 9 человек, указывает четкие координаты места инцидента по GPS, утверждает, что их задержание было произведено после того, как они начали минирование путей снабжения на азербайджанской территории. В ответ на это армянская сторона публикует список попавших в плен и заявляет, что все они захвачены незаконно при инженерном оборудовании пограничной полосы.

Все то, что случилось этой ночью в Кяльбаджаре, я считаю заранее спланированной военно-политической провокацией со стороны Армении, направленной на срыв достигнутых договоренностей по послевоенному урегулированиию нагорно-карабахской проблемы. Исполнители обезврежены и уже персонально известны. Я думаю, что после их допросов появится новая информация, которая позволит сделать какие-то предметные выводы, а пока можно говорить об этой ситуации только в общем. Тот факт, что и.о. премьер–министра Армении Никол Пашинян уже озвучил свою версию случившегося, позволяет говорить о том, что военное командование знало о готовящейся акции, а позиция политического руководства Армении говорит о том, что оно готово поддержать свою армию, которых поймали в ходе осуществления незаконных действий.

Заявления армянского политического руководства и военного командования не выдерживают ни малейшей критики. О каком укреплении государственной границы со стороны Армении может идти речь, если самой государственной границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. Поэтому господин Пашинян говорит откровенную ерунду. К тому же, какой благопристойный человек будет заниматься этим в три часа ночи под покровом темноты? Похоже, что от эмоционального срыва на почве этого инцидента у него совсем отказали мозги, а сам он утратил чувство адекватного восприятия реальности.

В пользу высказанного выше умозаключения свидетельствует и тот факт, что дата этой провокации (в случае ее неудачи, как это случилось) или диверсии (в случае удачи, как могло бы случиться) выбрана не случайно. Завтра, 28 мая, в Баку и Ереване отмечается День Республики, поэтому захваченные в плен армянские военные явно хотели сделать подарок своим друзьям в Ереване и испортить праздник своим врагам в Баку. Об отсутствии в их действиях политической составляющей не может быть и речи. Одного этого обстоятельства вполне достаточно для того, чтобы утверждать, что эта акция армянской стороны — целенаправленная военно-политическая провокация.

Впрочем, я не исключаю и варианта того, что эта провокация должна была косвенно ударить и по российской стороне, так как 28 мая в России — это день пограничника.

Однако есть обстоятельство, пройти мимо которого нет никакой возможности. Если верить официальным заявлениям из Москвы, Баку и Еревана, то между азербайджанскими и армянскими военными вокруг Карабаха должны постоянно находиться российские военнослужащие — миротворцы или пограничники.

Такого не может быть по определению, что азербайджанские аскеры смогли заметить и обезвредить армянских зинворов, тогда как российские солдаты их проморгали. Следовательно, само собой напрашивается вывод о том, что российские военные в Карабахе или крайне пренебрежительно относятся к своей служебно-боевой деятельности, что с позиции уголовного закона может быть квалифицировано как преступная халатность, или открыто потакают и пособничают диверсантам, что следует определять, как измену.

Поэтому я уверен, что после этого инцидента у официального Баку появится много вопросов как к Кремлю, так и к командованию российского миротворческого контингента в Карабахе. И генералу Мурадову действительно придется паковать чемоданы.

— Может ли эта ситуации привести к полномасштабному конфликту?

— В такой вариант развития событий я точно не верю. У Армении нет ни средств, ни ресурсов, чтобы начать какую-то более или менее серьезную заварушку. Единственное, на что сегодня способна армянская армия — это локальные боестолкновения наподобие тех, которые были в окрестностях Товуза прошлым летом, и то исключительно в пропагандистских целях и в расчете на внутреннюю аудиторию. Любому искушенному и непредвзятому наблюдателю со стороны абсолютно четко понятно, что у Армении нет вооруженных сил, которые бы смогли хотя бы как-то показать себя в боевых действиях в масштабах чуть больших, чем партизанские атаки. Гадить по-мелкому — это единственное, на что сейчас способны армянские военные.

— Никол Пашинян в своей речи постоянно говорит о том, что ОДКБ молчит по поводу пограничной ситуации между Азербайджаном и Арменией. Тем самым он дискредитирует эту организацию. Какие цели преследует Пашинян, фактически критикуя ОДКБ?

— Как пограничник в прошлом, я совершенно отчетливо говорю вам, пока нет демаркации линии границы на местности, не может быть и речи ни о какой «пограничной» или «приграничной» ситуации.

Пока нет линии границы, не может подниматься вопрос о нарушении территориальной целостности страны, так как маркеров и реперов этой территориальной целостности нет. Все пограничники всех стран мира прекрасно понимают это. Следовательно, слова Пашиняна следует воспринимать как «проляпсус лингва» или «словесное недержание» — одно из разновидностей психосоматического нарушения функций речи под воздействием сильного стресса. Я думаю, что именно так относятся ко всем его заявлениям в Москве и столицах других стран-участниц ОДКБ.

Что касается второй части вашего вопроса о дискредитации Пашиняном ОДКБ, то скажу вам так: Армения — это пятое колесо в телеге этой организации, от которого давно пора избавиться. Не Пашинян лично, а вся эта страна дискредитирует эту организацию. ОДКБ — это медленно умирающая структура, в ее составе нет ни одного участника, который бы не находился во внутреннем кризисе, что мешает ей полноценно выполнять свои обязанности. ОДКБ сейчас скорее мертва, чем жива, и апеллирование Пашиняна в ее адрес еще раз наглядно свидетельствует о его неумности и политической наивности. Впрочем, Армении, как умирающей стране, ничего не остается другого, как апеллировать к ОДКБ, как к умирающей организации. Как говорится в христианских погребальных молитвах — прах к праху.