Российские войска в Херсонской области полностью покинули села Чаривне и Чкалово, а из города Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.

Как передает УНИАН, об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

«Отдельные подразделения российских войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области», — говорится в сводке.

При этом, как отмечают в Генштабе, участились случаи мародерства и грабежей местных жителей.

«По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривне и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал», — сообщили в Генштабе.

В сообщении отмечается, что российские силы нанесли удары по различным регионам Украины 40 ракетами и 16 БПЛА-камикадзе.

20 ракет и 11 БПЛА были уничтожены силами ПВО Украины.