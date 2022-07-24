Российские военные утром в воскресенье нанесли удары по объектам в Хмельницкой области, расположенной на западе Украины. Глава областной администрации Сергей Гамалий сообщил, что сработали системы ПВО. Данных о разрушениях и жертвах пока нет.

Очередному обстрелу с утра подвергся Николаев — по предварительным данным, целью стали складские помещения. Накануне при обстреле города ранения получили двое мирных жителей. Под обстрел попали жилые кварталы в Корабельном районе города.

В утренней сводке Генштаба Вооружённых сил Украины говорится о боях в Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении. Утверждается, что российским военным не удалось установить контроль над Углегорской ТЭС. (svoboda.org)