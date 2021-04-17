Российские туроператоры потеряли свыше 5 млрд. из-за ограничения авиасообщения с Турцией

Потери российских туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 млрд. рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Разные цифры называются [по потерям российских туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией] — от 5 млрд. рублей и выше. Но здесь еще не учитывались транзитные пассажиры, которые через Стамбул летели», — сказал он.

Барзыкин выразил надежду, что эти потери компенсируются после 1 июня с восстановлением полноценного авиасообщения с Турцией. «Наша задача не только считать потери, но и вводить механизмы для того, что их минимизировать прежде всего для туристов и, конечно, туроператоров, потому что именно они определяют состояние на рынке. Надеемся, что правительство снова введет программу субсидирования и авиаперевозчиков, и туроператоров за вывоз россиян из-за границы, как это было в прошлом году», — добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе.