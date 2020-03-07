Российские Ту-142 пролетели над Норвежским морем в преддверии учений НАТО

Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над Баренцевым, Норвежским, Северным морями и Атлантическим океаном. Об этом в субботу, 7 марта, сообщила пресс-служба Северного флота.

Отмечается, что полет был совершен в преддверии начала 9 марта учений НАТО в Норвегии.

В пресс-службе флота подчеркнули, что полет был выполнен над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом самолеты дозаправлялись в воздухе от самолета-танкера Ил-78. Дозаправка была проведена в южной части Норвежского моря.

Продолжительность полета экипажей Ту-142 составила более 15 часов, пишет «РИА Новости».

26 февраля сообщалось, что экипажи противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Тогда отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации (aif.ru).