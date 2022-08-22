После освобождения от оккупации азербайджанских земель в результате Отечественной 44-дневной войны перед глазами граждан Азербайджана предстала ужасающая картина армянского вандализма. Посредством посещения освобожденных территорий представителями международных СМИ многочисленные факты разрушения культурно-исторических памятников, осквернения мусульманских святынь, попыток арменизировать христианские храмы Кавказской Албании стали достоянием мировой общественности.

Несмотря на то, что весь мир стал свидетелем учиненных армянскими оккупантами массовых разрушений культурно-исторических памятников, вандализма и варварства, ЮНЕСКО не особо торопится отправить миссию на освобожденные территории, равно как и в Армению, для ознакомления с нынешним состоянием историко-культурного наследия азербайджанского народа.

Тем не менее факты армянского вандализма нашли свое отражение в международных отчетах. В частности, в докладе Госдепа США о свободе вероисповедания в мире за 2021 год подчеркивается, что Армения несет ответственность в районах, которые были захвачены армянскими сепаратистами, а затем снова перешли под контроль Азербайджана.

«Примерами осквернения значимых религиозных объектов являются мечеть Гаджи Алекпера XIX века в Физулинском районе, которая была разрушена, и Джума-мечеть в Агдаме, в отношении которой был совершен вандализм посредством нанесенных на стены надписей на армянском языке. К тому же строение изрешечено пулевыми отверстиями. Кладбища по всему Агдаму также были осквернены, разграблены или разрушены, в том числе священные и исторические гробницы XVIII века «Имарат Гарванд», Аллея шехидов города», — подчеркивается в документе.

Даже несмотря на многочисленные факты свидетельств армянского вандализма, виновная сторона отказывается признавать эти вопиющие преступления и даже смеет обвинять Азербайджан в «уничтожении» христианского наследия. С целью придать значимость своим «обвинениям» и отвлечь международное сообщество от реальной картины происходившего на азербайджанских землях во время оккупации, Армения привлекла своих лоббистов для инсинуаций в адрес Азербайджана.

Так, после завершения 44-дневной войны многие российские общественные и культурные деятели, бизнесмены, ученые и журналисты выступили с открытым письмом, в котором призвали ЮНЕСКО включить памятники христианского наследия Карабаха в список всемирного наследия в связи с тем, что они «находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму» со стороны Азербайджана.

Среди подписантов числились музыкант Борис Гребенщиков, дирижер и скрипач Владимир Спиваков, дирижер Теодор Курентзис, режиссеры Александр Сокуров, Алексей Герман-младший и Сарик Андреасян, актрисы Юлия Ауг и Светлана Немоляева, телеведущий и шоумен Гарик Мартиросян, один из основателей Comedy Club Арташес Саркисян, гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Кроме того, представители российской интеллигенции обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину для «спасения» христианского наследия Карабаха. В числе обратившихся лиц значились имена эксперта ЮНЕСКО Алексея Лидова, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Константина Михайлова, члена Совета при президенте России по культуре и искусству Артема Демидова, заместителя директора Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина Екатерины Кочетковой, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова и др.

Эти представители российской интеллигенции совершенно открыто, закрывая глаза на многочисленные факты осквернения и уничтожения мусульманских памятников, обвиняли Азербайджан в уничтожении христианского наследия. Тем самым став на сторону армянских фальсификаторов, пытающихся уничтожить или сфальсифицировать культурные, исторические и научные свидетельства с целью использовать в качестве неоспоримого доказательства «многовековых армянского присутствия» в Карабахе.

К тому же они также обвиняли азербайджанскую армию в уничтожении христианских храмов и осквернении хачкаров.

На войне может случиться всякое. На то она и война. Да и, учитывая представившуюся перед глазами азербайджанских солдат картину армянского вандализма, их можно понять.

Но вместе с тем представители российской интеллигенции почему-то молчат по поводу осквернения хачкара в украинском городе Мариуполь, который был открыт в сентябре 2021 года. По сообщению армянских СМИ, чудом уцелевший в ходе военных действий хачкар недавно был разбит российскими солдатами. Что-то совсем не слышно громкого возмущения обвинителей Азербайджана. Или, может быть, что не позволено азербайджанскому солдату, позволено российской армии?