«Практическая боевая работа показала, что ПВО России — одна из лучших в мире», — об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Очень интересное заявление. Особенно с учетом того, что именно из граничащей с Украиной Белгородской области России регулярно приходят сообщения о «прилетах».

Еще в октябре прошлого года российская сторона сообщала о том, что ВСУ обстреляли подстанцию и предприятие в Белгородской области. Причем, рапортовал об этом именно Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет», — утверждал он тогда.

С тех пор «прилетов» именно по Белгородской области было немало. И все это как-то совсем не подтверждает оптимистические выводы президента России Владимира Путина о качестве ПВО РФ. Изрядную пищу для сомнений дают и воспоминания о заявлении Минобороны РФ по поводу случившегося в ночь на 26 декабря прошлого года. Российское оборонное ведомство тогда утверждало, что средства российских сил ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» в Саратовской области украинский беспилотник, в результате падения обломков которого погибли трое российских военных. В ведомстве уверяли, что в результате происшествия находящаяся на аэродроме военная техника повреждений не получила.

Уже сразу же в сети появилось видео с камер слежения, на котором слышен мощный взрыв вблизи города. Позже в российских Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что при ударе по аэродрому «Энгельс-2» был поражен пункт управления базой. И вот уже российские СМИ признали, что БПЛА выпустил две ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель.

В любом случае, аэродром Энгельс по прямой расположен примерно за 700 километров до ближайшей точки границы Украины, которая находится под контролем украинских войск. Стало быть, ни о какой эффективности российских ПВО и речи быть не может. Это очередной миф, опровергнутый российско-украинской войной. Точно также, как миф о «второй армии мира», которая способна «захватить Киев за три дня».

Другое дело, что заявление главы российского государства следует отдельно и особо запомнить. На тот самый случай, если вдруг будут иметь место взрывы в Москве или Санкт-Петербурге, или в иных крупных городах РФ, в которых российская сторона поспешно обвинит украинскую сторону. Я такое развитие событий не исключаю. Потому, что именно так руководство РФ может «обосновать» объявление новой волны мобилизации. Причем, вполне возможно уже не частичной.

Дела на фронте у российской армии идут из рук вон плохо. Имеет место большое число потерь в живой силе и, что еще более важно, в снарядах, боеприпасах, танках, самолетах. А Украине, тем временем, все более активно поступает все необходимое для перехода в контрнаступление. В этих условиях вполне вероятно , что в РФ снова попытаются «латать дыры», исключительно старым, что называется дедовским способом — отправкой на убой все нового числа оккупантов.

В том числе и зеков, которых привлек на войну основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. И тут примечательно еще одно заявление. Это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что украинские спецслужбы якобы могут готовить покушение на Пригожина. О чем это может говорить? На мой взгляд, о том, что решение по Пригожину принято, его могут «убрать» его же противники в РФ. Он, как известно, конфликтует с руководством МО РФ. Кроме того, он слишком много знает и слишком высоко взлетел. Естественно, что в случае его устранения, все свалят на украинцев. Может даже «визитку Яроша» на месте преступления найдут.