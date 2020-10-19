Российские космонавты на МКС вновь остались без туалета

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) из строя вышел туалет. Об этом в ходе переговоров с Центром управления полетами, трансляцию которых ведет NASA, сообщил российский космонавт Анатолий Иванишин, находящийся на станции.

По его словам, возникли проблемы с ассенизационно-санитарным устройством, при этом он охарактеризовал ситуацию, как очень плохую. Экипаж станции пытается восстановить работу туалета, наземные эксперты предположили, что в устройстве мог образоваться пузырь, пишет «Интерфакс».

10 октября также сообщалось о поломке туалета в российском сегменте МКС. Подмосковный центр управления полетами рекомендовал российским космонавтам пользоваться уборной в американском сегменте. На следующий день сообщалось, что сломавшийся туалет на станции в российском модуле «Звезда», в котором выявили утечку воздуха, снова работает.