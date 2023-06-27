Российская армия во внесудебном порядке казнила более 70 мирных жителей на оккупированных территориях Украины с начала войны в феврале 2022 года. Об этом говорится в докладе ООН «Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину».

«Мы задокументировали казни в общей сложности 77 мирных жителей, которые были произвольно задержаны Российской Федерацией», — заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

По данным мониторинговой миссии ООН, речь идет о 72 мужчинах и пяти женщинах. По меньшей мере еще один задержанный умер «в результате пыток, негуманных условий содержания и/или отказа в необходимой медицинской помощи».

Всего с 24 февраля 2022-го по 23 мая 2023 года Россия задержала на занятых российской армией территориях Украины более 800 человек. Украина также нарушала международное право, произвольно задерживая гражданских лиц, однако в меньших масштабах, утверждается в докладе. Всего Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 75 таких случаев.

На прошлой неделе ООН внесла российскую армию в «список позора», а также возложила на Россию ответственность за гибель 136 детей в Украине в 2022 году. Отчет с преступлениями России на этой неделе должны были разослать всем членам Совета безопасности ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что был «особенно шокирован» большим количеством убитых и покалеченных детей, а также числом нападений российской армии на школы и больницы. (moscowtimes.ru)