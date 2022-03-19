Роскомнадзор призвал видеохостинг YouTube снять блокировку с российских каналов, пригрозив ответными «технологическими мерами». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией», — заявили в федеральной службе.

В сообщении Роскомнадзор отмечается, что под ограничения платформы попали такие каналы, как: РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград». « Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА Новости. Кроме того, блокировки коснулись проектов « РЖЕВ. 500 дней в огне» и « Крым. Путь на Родину».

«По всем фактам цензуры российских СМИ (…) Роскомнадзор направлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее, по состоянию на 18 марта со стороны компании Google LLC эти требования не выполнены», — уведомили в Роскомнадзоре.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Роскомнадзор может заблокировать видеохостинг YouTube 18 марта или на следующей неделе (aif. ru)