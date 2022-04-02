Восстановление нормальных отношений между партнерами по МКС и другим совместным проектам возможно лишь при полной отмене санкций. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ограничительные меры США, Канады, ЕС и Японии направлены против финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных предприятий РФ. По мнению главы госкорпорации, санкции Запада не смогут «поставить нашу страну на колени».
Рогозин добавил, что в ближайшее время госкорпорация озвучит руководству страны предложения по завершению сотрудничества с космическими ведомствами США, Канады, ЕС и Японии по МКС.
Напомним, весной 2021 года власти заявили, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому РФ может начать проектировать свою собственную орбитальную станцию. Предполагалось, что эскизное проектирование может стартовать в 2022 году, а строительство новой станции — в 2027-м году (aif.ru)