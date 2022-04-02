Восстановление нормальных отношений между партнерами по МКС и другим совместным проектам возможно лишь при полной отмене санкций. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ограничительные меры США, Канады, ЕС и Японии направлены против финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных предприятий РФ. По мнению главы госкорпорации, санкции Запада не смогут «поставить нашу страну на колени».

Рогозин добавил, что в ближайшее время госкорпорация озвучит руководству страны предложения по завершению сотрудничества с космическими ведомствами США, Канады, ЕС и Японии по МКС.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что Соединенные Штаты не планируют отменять санкции против российской космической отрасли. Он озвучил ответ главы NASA Билла Нельсона, в котором говорится о продолжении взаимодействия NASA с федеральными ведомствами США для обеспечения бесперебойной работы, в том числе российских партнеров по МКС.

Напомним, весной 2021 года власти заявили, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому РФ может начать проектировать свою собственную орбитальную станцию. Предполагалось, что эскизное проектирование может стартовать в 2022 году, а строительство новой станции — в 2027-м году (aif.ru)