Родители погибших военных объявили бессрочную сидячую акцию у здания правительства Армении с требованием освободить Гаяне Акопян (Мартиросян), которую арестовали по подозрению в организации похищения сына премьера. Об этом сказал журналистам отец погибшего военного Мхитара Галеяна — Гарик Галеян, передает «Спутник Армения».

«Мы останемся тут, и будем говорить о беззаконии, которое совершается сегодня в Армении. Не может Гаяне быть арестована на основании показаний одного человека», – отметил он.

Галеян не исключил, что родители пойдут на радикальные меры, однако исходя из тактических соображений не захотел рассказывать, о чем идет речь.

Общественно-политический деятель Нарине Дилбарян отметила, что арест матери погибшего неприемлем, тем более такой безосновательный. По ее убеждению, общество должно сплотиться и выразить протест такому отношению к родителям погибших и беззаконию со стороны власти.

«Предположим, что Акопян в устной форме применила психологическое давление, разве за это нужно арестовывать женщину, которая потеряла единственного сына?» – отметила она.

По ее словам, вместо того, чтобы привлекать к ответственности людей, ежедневно нарушающих законы страны, сдающих суверенную территорию государства противнику, арестовывают женщину, которая, возможно от безнадежности, использовала психологическое давление, но никак не навредила сыну премьера.

«Понятно же, что она не в состоянии навредить, но система боится протестующих», – подчеркнула Дилбарян.