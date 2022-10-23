Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак вступил в борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, об этом сам 42-летний политик сообщил в Twitter.

Он отметил, что хочет решить проблемы в экономике и объединить Консервативную партию.

Его соперниками по избирательной кампании должны стать лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт и, как ожидается, бывший премьер-министр Борис Джонсон.

Отметим, Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра спустя 45 дней после вступления в должность.