Российские оккупанты усиливаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Очевидцы сообщают о передвижении большой колонны тяжелой техники.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, большое количество военной техники зашло со стороны России и двинулось через Мангуш (Мариупольский район) в направлениях Бердянска и Мелитополя. Колонны доформировывались частично с места базирования в селе Агробаза.

По данным Андрющенко, часть военной техники и личного состава перебросили на Мангуш и включили в состав колонн, сформированных в Мариуполе и Агробазе. Еще часть военной техники и оккупантов на грузовиках с прицепными пушками малого калибра переместили из Урзуфа по дороге над морем в сторону Бердянска.