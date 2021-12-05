Россия и Китай, так же как и США, несколько разочарованы ходом переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), которые проходят в Вене. Такое мнение выразил на брифинге для журналистов в субботу представитель Госдепартамента высокого ранга.

«Я полагаю, они разделяют определенное чувство разочарования, если говорить дипломатично, тем, как Иран распорядился последними несколькими месяцами подготовки [переговоров]», — сказал он.

По словам представителя Госдепартамента, США не исключают, что могут пойти на новые ограничительные меры в отношении Ирана с целью дать понять Тегерану, что дальнейшее затягивание переговоров в Вене по восстановлению СВПД будет иметь последствия.

«Тот факт, что мы заседаем в Вене не означает, что мы не можем предпринять шаги, чтобы ясно дать понять Ирану, что он заплатит цену, если продолжит саботировать [переговоры]», — сказал он.

Иран на седьмом раунде переговоров по его ядерной программе в Вене фактически отказался от всех компромиссов, на которые он готов был пойти в ходе предыдущих раундов, а также выдвинул новые требования, заявил представитель Госдепартамента высокого ранга. (ТАСС)