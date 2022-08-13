Министр обороны Алексей Резников инициирует через Министерство иностранных дел обращение к странам-участникам Ukraine Defence Contact Group (формат Рамштайн) с просьбой делегировать экспертов по военной юстиции, которые будут помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений в Украине.

Об этом, как передает «Европейская правда», Резников написал на своей странице в Facebok..

Министр убежден, что привлечение преступников к ответственности должно стать частью совместных усилий международной коалиции, противодействующей российской агрессии.

«Именно поэтому я инициирую обращение через наше Министерство иностранных дел к странам-участницам Ukraine Defence Contact Group (известная в Украине как формат «Рамштайн») с просьбой делегировать экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям. Цель – создать международные группы, которые будут помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений в Украине, а также будут анализировать практические аспекты наказания за военные преступления, совершенные во время войны, содержащей много гибридных элементов», – написал он.

По мнению Резникова, координация в сфере наказания российских преступников может стать важным дополнением работы по оказанию помощи оружием, в чем «Рамштайн» уже продемонстрировал результаты.

Кроме того, Резников обратился через МИД к президенту Европейского суда по правам человека Роберту Спано о необходимости интерпретации статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом современных условий и обстоятельств ужасных преступлений российской федерации против украинских военнопленных. В частности, в контексте рассмотрения конкретного дела украинских военнопленных, решение по которому может стать указателем при рассмотрении других дел, отметил министр.

Резников подчеркнул, что ответственность россиян за военные преступления будет необратима.

«Не сомневаюсь, что после победы Украины в этой войне мы тем или иным способом «догоним» каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам. Представители сил обороны Украины неоднократно и очень четко высказывались по этому поводу. Рано или позже, но это произойдет. В то же время наш ответ должен быть не только принципиальным, но и системным», – добавил министр обороны.

По его словам, важной составляющей противодействия военным преступлениям должна стать демонстрация, что наказание будет необратимым и неограниченным во времени.

Однако, как заявил Резников, чтобы это стало реальностью, необходимо «с холодной головой предложить систему правовых мер реагирования на военные преступления во время войны, которой Европа не видела уже 80 лет. И содержащая элементы, которые могут не в полной мере быть охвачены действующими нормами права».

Он отметил, что преступление РФ в Оленовке, помимо реакции таких институтов, как Международный уголовный суд, Международный суд ООН и ЕСПЧ, требует решительной реакции ООН, поскольку речь идет о сознательном пренебрежении признанными международно-правовыми обычаями, к которым по резолюции Совбеза ООН от 1993 г. принадлежат все Женевские конвенции.

Как сообщалось, офис генерального прокурора Украины обсуждает с Международным уголовным судом возможность передачи нескольких уголовных дел, связанных с военной агрессией России.