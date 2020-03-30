Режим карантина не будет распространяться на депутатов ММ старше 65 лет

Ограничения для граждан Азербайджана старше 65 лет, введенные в рамках особого карантинного режима, не будут распространяться на депутатов Милли Меджлиса (парламент) данной возрастной категории.

Как передает oxu.az, данное решение было принято в ходе пленарного заседания парламента 30 марта.

В текст статьи 5 закона «О статусе депутатов ММ АР» включена 2-я часть, согласно которой ограничительные меры, принимаемые в связи с противоэпидемическим, санитарно-гигиеническим и карантинным режимами, не распространяются на парламентариев.