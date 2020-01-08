Reuters: все пассажиры разбившегося в Тегеране украинского Boeing погибли

Все пассажиры украинского «Боинга», разбившегося в Тегеране, погибли- Рейтер со ссылкой на иранское ТВ

| 2020-01-08T08:53:24+00:00 8 января 2020, 08:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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