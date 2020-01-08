Reuters: все пассажиры разбившегося в Тегеране украинского Boeing погибли View Larger Image Все пассажиры украинского «Боинга», разбившегося в Тегеране, погибли- Рейтер со ссылкой на иранское ТВ Редакция| 2020-01-08T08:53:24+00:00 8 января 2020, 08:53| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Boeing выплатит своему экс-главе $39 млн компенсации«Черный ящик» разбившегося в Казахстане…Boeing приостановит производство самолетов 737 MAXНиколай Патрушев и Али Шамхани обсудили… В рубрике ООН подтвердила постпредству Ирана, что США не выдадут визу Зарифу Gallery ООН подтвердила постпредству Ирана, что США не выдадут визу Зарифу 8 января 2020, 08:20 Трамп сделает заявление по ударам Ирана 8 января утром Gallery Трамп сделает заявление по ударам Ирана 8 января утром 8 января 2020, 08:08 В Тегеране разбился украинский лайнер со 180 пассажирами Gallery В Тегеране разбился украинский лайнер со 180 пассажирами 8 января 2020, 07:40 Иран пригрозил нанести удар внутри США Gallery Иран пригрозил нанести удар внутри США 8 января 2020, 07:36 Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды Gallery Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды 8 января 2020, 07:24