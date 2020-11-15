Reuters: мятежники из эфиопского штата Тыграй признали нанесение удара по Эритрее

Отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) нанесли с территории эфиопского штата Тыграй вечером 14 ноября ракетный удар по аэропорту Асмэры, столицы соседней Эритреи. Это подтвердил в воскресенье агентству Reuters председатель НФОТ и исполнявший до 7 ноября обязанности президента Тыграя Дебрецион Геберемайкл.

«Наши войска ударили по аэропорту Асмэры», — заявил он. Геберемайкл также отметил, что отряды НФОТ уже в течение нескольких дней ведут бои с силами Эритреи на ряде фронтов на территории Тыграя.

В ночь на воскресенье находящиеся в Асмэре дипломаты сообщили, что по столице были выпущены три ракеты. Две упали в районе аэропорта, третья — в квартале, где находится здание министерства транспорта и коммуникаций. Данные о возможных пострадавших и материальном ущербе пока не поступали.(ТАСС)