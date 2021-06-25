8 июля 2021 года в # была опубликована статья под названием «Инвалиды Первой Карабахской войны жалуются на Минтруда и соцзащиты – Министерство не согласно с обвинениями». В статье были приведены высказывания инвалидов I Карабахской войны о необоснованном лишении их статуса инвалидов Минтруда и соцзащиты населения.

23 июня 2021 года Милли Меджлис в третьем чтении вынес на обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон «О правах лиц с инвалидностью». Законопроект был обсужден и принят на заседании парламента.

Основное нововведение в проекте связано с отказом от классических степеней инвалидности и переход ее к выражению возможностей здоровья человека, процента потери функций организма. Этот Закон вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Во время голосования группа депутатов отказалась голосовать за принятие закона. Одним из воздержавщихся был лидер партии Гражданской солидарности, депутат Сабир Рустамханлы.

Мы решили выяснить, чем вызвано недовольство депутата.

«Я действительно воздержался во время голосования по данному законопроекту. Причиной моего недовольства явились действия Министерства труда и социальной защиты населения. Минтруда проводит проверку лиц, которые получили инвалидность при старом руководстве министерства. Согласно заявлениям руководителей Министерства, это делается для выявления лжеинвалидов. Но на самом деле одновременно с ними своего статуса лишаются и настоящие инвалиды. Это касается также инвалидов Карабахской войны. Некоторых просто без всяких объяснений лишают пенсии», — сказал Сабир Рустамханлы.

Глава пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Фазиль Талыблы не согласился с депутатом Сабиром Рустамханлы. «Мы не лишаем статуса инвалида настоящих инвалидов», — заявил # Фазиль Талыблы.

Однако инвалид Карабахской войны II группы Шахин Аббасов подтвердил высказывания депутата Рустамханлы. «Я являюсь инвалидом Карабахской войны II группы с 2007 года. С мая этого года мне без всяких объяснений прекратили выплачивать пенсию. Притом что никакого медицинского обследования так и не было проведено», — сказал инвалид Карабахской войны.

Высказывания депутата также подтвердил инвалид II группы Мамед Мамедов. «Я являюсь инвалидом Карабахской войны с 2012 года. С февраля этого года мне не выплачивают пенсию. Мне говорят, что мои документы отправлены на рассмотрение специальной комиссии Минтруда, которая определит являюсь я инвалидом или нет», — сказал Мамед Мамедов.

То, что Минтруда борется с лжеинвалидами, это хорошо, но как быть, если комиссия подтвердит, что человек на самом деле является инвалидом? Кто оплатит ему пенсию за то время, пока комиссия разбиралась с его документами? И самое главное, на что жить и лечиться инвалиду за время разбирательства? Было бы хорошо, если бы в новом законе все эти моменты учитывались. Иначе, какой толк от этого закона?…