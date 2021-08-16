Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что решение властей США вывести из Афганистана военнослужащих было ужасной ошибкой. Заявление политика опубликовано в понедельник на странице в Facebook партии «Вперед, Италия», бессменным лидером которой он является.

«Двадцать лет жертв и кровопролития, чтобы гарантировать стабильность и безопасность в этой стране, были сорваны выводом войск, который оказался поспешным и неподготовленным. После решения о выводе, которое приняла администрация Трампа и подтвердила администрация Байдена, у других стран не было шансов остаться, — подчеркнул Берлускони. — Этот преждевременный вывод был серьезной ошибкой, однако бездействие сейчас было бы еще губительнее».

«НАТО не может допустить, чтобы Афганистан вновь стал представлять угрозу для безопасности региона и Запада», — указал экс-премьер. (ТАСС)