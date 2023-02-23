Решение западных союзников предоставление Украине дальнобойного оружия принято.

Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«С точки зрения вооружения, наша армия де-факто уже стала армией НАТО. В течение года Минобороны решало задачи по обеспечению нашей армии оружием и боеприпасами… Год назад мы получали в качестве помощи от партнеров пехотное оружие. Нам удалось добиться решений о предоставлении тяжелого оружия западного образца. Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия. Мы имеем противокорабельные и противорадарные ракеты», — сказала Маляр.

Также она напомнила, что вскоре Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP-T, которые способны перехватывать баллистические ракеты.