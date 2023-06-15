Власти Кыргызстана задержали не менее трех активистов из России за прошедшие две недели. Как пишет телеграм-канал «Агентство», одного из них уже выдали российским властям.

В Бишкеке на днях была задержана фигурантка дела «Левого сопротивления» и экс-пресс-секретарь движения «За права человека» Алена Крылова, сообщили источники «Соты». В России против нее возбуждено уголовное дело о «создании экстремистского сообщества». Суть «экстремистских» действий «Левого сопротивления», в участии в котором обвиняют Крылову, заключалась в «митингах, шествиях и пикетированиях, направленных на дискредитацию власти и провоцирование столкновений с полицией».

Один из задержанных — Лев Скорякин, активист российской организации «Левый блок». По данным правозащитницы Евгении Шаминой, его задержали по запросу из России. Сейчас он находится в СИЗО Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, ему грозит депортация и выдача в Россию. На родине в отношении Скорякина возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Его обвиняют в том, что он и еще несколько активистов в ночь на 20 декабря 2021 года провели акцию против политических репрессий возле управления ФСБ по Юго-Западному округу Москвы.

Чуть ранее в Бишкеке был задержан антивоенный активист Алексей Рожков, который обвиняется в поджоге военкомата, сообщал правозащитный проект «Зона солидарности». Рожков провел несколько месяцев в СИЗО в Екатеринбурге и покинул страну в декабре 2022 года. Его уже депортировали в Россию.

Кыргызстан стал одним из направлений массового бегства россиян на фоне начатой войны в Украине и объявленной осенью 2022 года мобилизации. Около 34 000 граждан России остались в стране за девять месяцев 2022 года. При этом под давлением местных силовиков закрылось сообщество российских эмигрантов «Красная крыша», которое занималось проведением социальных и гражданских проектов. Участников сообщества доставляли в полицию, угрожали депортацией, а также проводили инспекции.

Получается, власти Кыргызстана пошли навстречу желаниям Москвы и уже выдают в Россию тех, кого можно считать беженцами по политическим мотивам? Как же такое стало возможно? Чем Бишкек может мотивировать такие шаги, если к нему появятся вопросы со стороны западных правительств, международных правозащитных структур, организаций? Для чего вообще это властям Кыргызстана?

Отвечая на эти вопросы #, кыргызстанский аналитик, директор Института мировой политики (Бишкек) Шерадил Бактыгулов заметил, что международное право может быть несовершенным, но оно является единственной основой для взаимодействия между странами.

«На его основе в Кыргызстане проживают тысячи беженцев из Афганистана и Сирии. Кыргызстан и ранее высылал граждан других государств на основе возбужденных уголовных дел в их отношении. Но они не были в статусе беженца или кандидата на получение такого статуса в другой стране. За 31 год суверенитета был только один случай, когда гражданин Узбекистана, ожидая подтверждения на переезд в другую страну, был выслан обратно. Это было сделано на основе уголовного дела по обвинению в хищении одного миллиона долларов США», — рассказал он.

Следует отметить, говорит эксперт, что в странах Центральной Азии ежегодно отмечаются сотни случаев, когда их граждане в стремлении избежать уголовного наказания или просто в поисках лучшей доли, бегут в другие страны под легендой «гонимого» и «беженца». В кризисные годы (вооруженные конфликты и пр.) тысячи людей стремятся воспользоваться ситуацией и уехать в западные страны. Иногда выступают с антиправительственными лозунгами с целью «расписать» свой поступок в СМИ и получить заветную отметку о пребывании в отделении внутренних дел. Затем все это ложится в обоснование «преследования за инакомыслие», которое передается в иммиграционные органы других стран, чаще всего экономически развитых. Консулы посольств западных стран и миграционные суды прекрасно осведомлены об этой ситуации.

«Вернемся к трем гражданам России. Прежде чем пускаться в пространные размышления об их судьбе, в первую очередь нужно уточнить их правовой статус пребывания в Кыргызстане. Они не обращались за получением политического убежища в Кыргызстане. Также у них нет удостоверения беженца, выданного Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Единственный их статус в Кыргызстане – российские туристы.

Если на них заведено уголовное дело в России и есть необходимые бумаги, то Кыргызстан обязан их выслать. Молодых людей жаль, но как говорили еще древние римляне – «закон суров, но он закон».

Следует отметить, что граждане России, так называемые «релоканты», представляют собой новый миграционный вызов для стран мира. Это люди, как правило, образованные, с хорошими профессиональными навыками. Кто-то работает удаленно. Поэтому они чаще всего стремятся уехать в страны с высоким уровнем жизни. Страны Центральной Азии – это временный выбор людей, стремящихся переждать какое-то время вдали от своего дома. Это далеко не олигархи, нувориши или мажоры. Это простые ребята. Мало кто имеет постоянный источник хорошего дохода. Например, в Бишкеке, 5-8 человек могу снимать однокомнатную квартиру. Их особо не приветствуют в европейских странах, за исключением тех случаев, если они «полезны» для поддержания антироссийской повестки. Однако, даже в таком случае, их статус не урегулирован и пребывание таких лиц основано на доброй воле (точнее, политической линии) властей страны пребывания, которые стремятся извлечь из них какую-то политическую пользу. В Кыргызстане такого подхода нет. Россияне, прибывая в Кыргызстан, в большинстве своем целью своего визита указывают туризм. Да и кыргызстанцы рассматривают их как туристов.

Более того, Кыргызстан не является стороной российско-украинского кризиса. Поэтому власти страны заявляли, что в Кыргызстане не приветствуются действия «за» или «против» какой-либо стороны российско-украинского кризиса, тем более со стороны иностранных граждан. Личное мнение может быть, но если оно становится публичным, то это уже подпадает под уголовно-наказуемое деяние – призывы, подстрекательства и прочее. Даже в этом случае правоохранительные органы Кыргызстана работают в рамках законодательства страны. С кем-то проводятся беседы, кого-то штрафуют, то есть работа ведется в рамках административных нарушений.

Поэтому россиянам, находящимся в других странах, следует позаботиться о своем статусе и потом вести себя в соответствии с полученным статусом», — заключил директор Института мировой политики.