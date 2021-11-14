Более половины американцев (53%) не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, таким образом, рейтинг одобрения президента достиг нового антирекорда с момента вступления в должность.

Как передает РИА Новости, об этом следует из опроса газеты Washington Post и телеканала ABC.

Как следует из опроса, поддержали работу Байдена 41% опрошенных. Менее половины (39%) позитивно оценили его работу в сфере экономики, неодобрительно высказались 55%. Меры нынешнего президента по борьбе с коронавирусом поддержали 47% опрошенных, против выступили 49%.

Как считают 35% опрошенных, за 10 месяцев на посту Байден достиг «многого» или «достаточно», 63% считают, что он достиг «мало» или «практически ничего». Около трети (31%) респондентов считают, что политик выполняет предвыборные обещания, противоположного мнения придерживается 51% опрошенных.

Опрос проводился по телефону 7-10 ноября 2021 года, в нем приняли участие 1001 человек. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.