Бывший президент США Джо Байден проходит курс лучевой терапии в рамках лечения рака предстательной железы, сообщил его пресс-секретарь.
По его словам, 82-летний Байден также проходит гормональную терапию, но ее подробности неизвестны.
Ожидается, что лучевая терапия продлится пять недель и станет новым этапом в его лечении, сообщил источник NBC News.
В мае 2025 года у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Заболевание было обнаружено после того, как политик сообщил о симптомах, связанных с мочеиспусканием. В ходе обследования врачи обнаружили небольшой узелок на его предстательной железе.
В то время администрация Байдена заявила, что «ему поставили диагноз рака простаты с индексом Глисона 9 (группа 5) и метастазами в кости».
«Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, гормонально чувствителен, что позволяет эффективно его лечить», — говорилось в заявлении.
По данным благотворительной организации Cancer Research UK, занимающейся исследованиями раковых заболеваний, индекс Глисона 9 означал, что его заболевание было классифицировано как «высокозлокачественное», при котором раковые клетки могут быстро распространяться.
Байден стал самым пожилым действующим президентом США в истории, и вопросы о его здоровье преследовали его весь первый срок, вынудив сняться с избирательной гонки в конце кампании. (bbc.com)