В то время администрация Байдена заявила, что «ему поставили диагноз рака простаты с индексом Глисона 9 (группа 5) и метастазами в кости».

«Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, гормонально чувствителен, что позволяет эффективно его лечить», — говорилось в заявлении.

По данным благотворительной организации Cancer Research UK, занимающейся исследованиями раковых заболеваний, индекс Глисона 9 означал, что его заболевание было классифицировано как «высокозлокачественное», при котором раковые клетки могут быстро распространяться.

Байден стал самым пожилым действующим президентом США в истории, и вопросы о его здоровье преследовали его весь первый срок, вынудив сняться с избирательной гонки в конце кампании. (bbc.com)