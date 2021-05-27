Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала».

Мадридский клуб объявил о прекращении сотрудничества с французским специалистом по его инициативе.

Вернувшись в «Реал» после перерыва, Зидан выиграл с клубом чемпионат Испании и Суперкубок Испании. В минувшем сезоне «Реал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.

Зидан также возглавлял «Реал» в период с 2016 по 2018 год. За это время он привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. Также «Реал» под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в чемпионате мира среди клубов. (sports.ru)