«Реал» может уволить Зидана

Будущее главного тренера «Реала» Зинедина Зидана находится под вопросом.

По данным COPE, президент мадридского клуба Флорентино Перес может отправить Зидана в отставку, если «Реал» проиграет менхенгладбахской «Боруссии» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. В этом случае «Реал» вылетит из розыгрыша турнира.

При этом игроки «Реала» поддерживают Зидана и готовы бороться за него, а тренер не намерен подавать в отставку.

Ранее сообщалось, что сменить француза на посту главного тренера «Реала» могут Рауль, работающий с «Кастильей», или экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Также появились сведения о том, что некоторые игроки «Реала» считают, что смена тренера пойдет на пользу команде. (sports.ru)