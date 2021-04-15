Развод и тумбочка между кроватями… Почему?

Согласно данным Госкомстата, за 2 месяца текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 5 672 бракосочетания и 2 417 разводов. Элементарная математика гласит, что соотношение разведённых пар к брачующимся почти 1:2.

Но, если не быть циником и отойти от цифровой магии статистики, сделать маленький шажок в сторону человечности, которая в данном контексте в большей степени предстанет пред нами в форме сломанных судеб и искалеченных детских жизней, не ужаснуться от этого «1:2» просто невозможно.

Да, об этом иногда пишут различные медиа-ресурсы, иногда на ТВ можно увидеть душераздирающие сцены на ток-шоу и всезнающих экспертов, которые налево и направо разбрасываются универсальными рецептами семейного счастья. Если обобщить весь этот материал, основной лейтмотив таков – молодёжь нынче пошла не та, не ценят молодые люди семейные ценности.

Спорить с экспертами – дело неблагодарное, да и переубедить кого-то в эпоху безжалостной диктатуры социальных сетей, когда каждый юзер, по его собственному мнению, всезнающий мудрец во всех известных человечеству областях – практически невозможно. Поэтому скромно выскажем своё мнение, никак не претендуя на абсолютную истину.

Прежде всего отметим, что на рост количества разводов (и это не только у нас в стране) серьёзное воздействие оказала пандемия коронавируса и, как следствие, тяжёлая экономическая ситуация.

Попав в такую передрягу, некоторые семьи стали трещать по швам. Как оказалось, претворение в жизнь тезиса «с милым рай в шалаше» сопряжено для многих с очень серьёзными проблемами. Не все смогли выдержать испытание лишениями и ограничением материальных возможностей. Развод стал своего рода панацеей. Некоторым показалось, что, став абсолютно свободными (в их понимании), им удастся намного быстрее и эффективнее справится с последствиями этой напасти. Мелкие обиды, ссоры и недомолвки в семьях в период пандемии стали расти как на дрожжах, в итоге вылившись в бракоразводный процесс.

А теперь о молодёжи. Критикуя нынешнее поколение, обвиняя её в неумении ужиться в семье и цинизме, мы почему-то забываем, что они – результат нашей вчерашней деятельности, всего общества в целом. Это вчерашние дети, которых воспитало старшее поколение. И сегодня общество пожинает те плоды, семена которых посеяло вчера. Результат не очень, правда? Но что же было не так? Где тот самый перекрёсток, на котором мы свернули совсем не туда?

Сейчас уже, наверное, никто не вспомнит, когда, в какой именно день в нашем общем доме такие понятия как приличие, стыд, совесть, нравственность начали терять в весе, уступать годами усиженное место нахальству, грубости, бесцеремонности, оголтелости. И с течением времени они превратились в социальный атавизм. Если раньше родители призывали своих чад к миролюбию и дружбе, бранили за грубость и чванство, то теперь всё изменилось с точностью до наоборот. Скромность в какой-то момент стала считаться чуть ли не дикостью. Практически каждый родитель, субъективно оценивая ожесточающийся вокруг себя мир, постоянно внушал своему чаду, что он – единственный, неповторимый, лучший, несравненный и непогрешимый! Он всегда прав, а остальные – просто быдло, недостойные даже стоять с ним рядом. Он – центр мироздания! Он – на пьедестале! Он всегда должен подминать всех под себя! Он – феномен!

И вот эта армия «феноменов» выросла, ступила во взрослую жизнь. А в один прекрасный день двое «расписались». Два феномена, две исключительные личности со сплошными «плюсами», два гиганта на пьедестале и… два центра мироздания? Нонсенс, правда? Как же теперь им ужиться? И как решить самый главный вопрос, который встанет на повестке дня, когда рассеется весь этот романтический туман, подкрепляемый какое-то время естественным половым влечением – кто главный, кто настоящий «центр», а кто лишь бутафория? Уступать-то никто ведь не приучен. От опыта прошлых лет никуда не деться. Не этому учили их родители. Их учили бороться, драться, быть дерзкими и упрямыми. И они были хорошими учениками. Теперь семья – это Колизей, где схлестнутся натасканные опытными учителями гладиаторы, и уступить, упасть никак нельзя. Их преследует этот символ поражения, конца, смерти – повёрнутый вниз палец. Поэтому битва до конца! И конец этот – развод. Но главное — не проиграть, не уступить, а там хоть трава не расти…

Хотелось бы быть оптимистом. Но это будет более смахивать на самообман. Ожидать, что в очень ближайшем будущем ситуация изменится и Госкомстат выдаст нам совсем иную картину благоприятности семейной жизни в стране, не приходится. Общественная психология-то не меняется. До этого момента следует проделать долгий и тернистый путь. Если конечно иметь желание шагать по этому пути. Для этого нужно в корне изменить свои взгляды на жизнь и, в частности, на жизнь семейную. Всем. Нужно понять простую истину: семья не криминальная зона, где обязательно должен править блатной «авторитет», не волчья стая, где вожак доказывает своё превосходство посредством клыков и когтей. Семья – это кусочек мироздания, где должно исчезнуть абсолютное «Я», уступив место «Мы», состоящее из двух «Я». Конечно же, если хотим, чтобы этот очаг стал для нас тихой гаванью, куда может пристать наш уставший от повседневных забот кораблик жизни. Может это и звучит банально и тривиально, но путь к семейной идиллии лежит через отказ от определённой части своего эго, притязаний и прав. Ну, а если нет, интенсивное разбегание по разным углам продолжится.

Вюсал Алиев, специально для «ЗЕРКАЛО»