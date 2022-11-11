Брак принца Гарри и Меган Маркл дал трещину. Супруги в скором времени могут разойтись. Об этом в своем YouTube-канале заявила королевский эксперт Колин Кэмпбелл. По ее словам, пара уже даже наняла юристов для бракоразводного процесса. Правда, до сих пор Гарри и Меган появляются на публике вместе.

«Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе. Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая», – сказала Кэмпбелл.

Сами супруги не дают никаких комментариев по этому вопросу. Однако, по сообщениям инсайдеров, Гарри и Меган больше не живут вместе.

Принц Гарри и Меган Маркл два года назад озвучили решение об отказе исполнять обязанности членов королевской семьи. В этом их в итоге поддержала королева Елизавета II. После этого супруги переехали в США. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, которое западные СМИ назвали сокрушительным для британской королевской семьи. Тогда Маркл заявила, что родственники мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка.

23 сентября сообщалось, что принц Гарри разругался со своим отцом Карлом III и братом Уильямом из-за того, что они не хотели видеть Меган Маркл на траурной церемонии по Елизавете II после ее смерти в шотландском Балморале.

Еще в декабре 2021 года бывший президент США Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в том, что она использует принца Гарри. Политик также считает, что американка не уважает королевскую семью. Об этом он сказал в интервью на телеканале GB News. По мнению Трампа, именно Маркл поспособствовала тому, чтобы разрушить отношения принца Гарри с его семьей. (mir24)