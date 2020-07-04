Разведка США заявила об отсутствии доказательств сговора России и талибов

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане. Об этом пишет газета The New York Times.

Источники в американском разведывательном агентстве заявили, что 1 июля представители разведки передали администрации Трампа документ, в котором кратко излагались данные, на основании которых строились опубликованные ранее газетой утверждения, касающиеся России.

Также в документе отмечается, что Агентство национальной безопасности не имеет информации, которая бы подтверждала вывод о «сделке» российской разведки с талибами.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматулла Азизи (lenta. ru)