Разработка месторождения «Достлуг» открывает перспективы для Транскаспийского газопровода

Начало разработки месторождения «Достлуг» может стать предпосылкой для строительства Транскаспийского газопровода, сказал «Зеркало» доктор географических наук, профессор Чингиз Исмайлов.
По мнению ученого, эту возможность следует рассматривать лишь при условии участия в проектах российских и иранских компаний. Касаясь роли Турции, специалист отметил, что это страна, через которую проходит газотранспортная магистраль в Европу, а потому естественно, что компании соседней страны не останутся в стороне от важных региональных проектов.
О том, что Азербайджан и Туркменистан будут совместно добывать нефть в Каспийском море, стало известно по итогам Меморандума о совместной разведке, разработке и освоении месторождения «Дружба», который ранее подписали министры иностранных дел двух стран — Джейхун Байрамов и Рашид Мередов.
В церемонии подписания в режиме видеоконференции принял участие глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. По его словам, которые приводит «Нефть и Капитал», подписание этого документа откроет новый этап в энергетическом сотрудничестве двух стран. Перспективы создания новых транспортных потоков главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсуждали в апреле 2020 года. По мнению собеседника, упомянутый проект при широком его рассмотрении может привести к дальнейшему углублению регионального сотрудничества, в частности же открывает уникальные перспективы перед строительством Транскаспийского газопровода:
«Что же касается достижения долгожданного консенсуса по разработке месторождения «Достлуг», на это повлиял экономический кризис, острая необходимость в инвестициях и, возможно, некоторые подвижки в направлении строительства Транскаспийского газопровода, — заметил Исмайлов. — Конечно же, здесь важно также отметить интерес зарубежных инвесторов, поскольку все это вкупе подталкивает к разработке месторождения. Скорее всего, американская Моbil примет приоритетное участие в этом проекте. Но главное, что обе стороны, наконец, договорились о совместной разработке месторождения, получившего символическое название «Достлуг». Это очень важно с точки зрения укрепления двусторонних отношений в области разработки морских месторождений. Кроме того, это предпосылка возможного строительства Транскаспийского газопровода».
В свою очередь доктор философии по экономике Эльхан Джафаров сказал «Зеркало», что консенсус между Баку и Ашхабадом и сопряженные с ним текущие, а также, возможно, будущие проекты представляют собой продолжение государственной политики, проводимой в русле расширения перспектив Южного газового коридора. Параллельно с завершением третьего сегмента мегапроекта — Трансадриатического трубопровода (TAP) ЮГК ожидается еще большее укрепление политических и экономических позиций нашей страны. В силу определенных финансовых и политических интересов России и Ирана в реализации ЮГК указанный документ не был подписан ранее. Именно по этой причине межконтинентальный проект не был гарантом стабильности в регионе, заметил он.
В целом же, говорит ученый, финансовые и политические причины представляют собой две взаимозависимые и взаимоопределяемые составные части единого процесса. «И если финансы можно рассматривать как базис, то политические аспекты соответственно являются надстройкой, — отметил Джафаров. — Так, военные действия именно на Товузском направлении со стороны Армении — сателлита России и стратегического партнера Ирана непосредственно связаны с началом полноценного запуска TAP.
После разгрома оккупационной армии нашими Вооруженными силами и подписания соответствующего соглашения о капитуляции Армении кардинально изменились и окрепли позиции Азербайджана в осуществлении независимой стратегической политики по защите как собственных, так и привлекаемых инвестиций, что является сегодня важнейшим фактором стабильного и поступательного развития транснациональных энергетических и других логистических проектов. Все эти факторы значительно повышают роль Азербайджана как регионального игрока в реализации этих проектов»,- отметил Джафаров.
Сейчас газопроводы «Южного газового коридора» могут обеспечить поставку 10 млрд. кубометров газа в Европу в год. Мощность проекта планируют увеличить вдвое. Специалисты считают, что «Южный газовый коридор» от разработки месторождения «Достлук» только выиграет.