Разработан новый план спасения Европы

Еврокомиссия (ЕК) предложила создать фонд для спасения экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом в 750 миллиардов евро. Об этом написал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в своем Twitter-аккаунте. План рассчитан на период с 2021 по 2027 год.

Он отметил, что фонд восстановления станет дополнительной мерой поддержки к уже запущенным общеевропейским механизмам. «Это поворотный момент для Европы, которая столкнулась с беспрецедентным кризисом», — написал Джентилони.

Около 500 миллиардов евро будут предложены в качестве безвозмездной помощи государствам-членам блока, а 250 миллиардов евро — в качестве кредитов, сказано в заявлении ЕК. Из него также следует, что комиссия намерена использовать «каждый доступный евро в бюджете ЕС для поддержки сектора здравоохранения, работников и предприятий, а также для сохранения и восстановления рабочих мест». (Лента.Ру)