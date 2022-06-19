Международный Институт стратегического диалога (ISD) опубликовал доклад о сети дезинформаторов, которые с 2015 года распространяли в интернете, как утверждается, недостоверные сообщения о положении дел в Сирии. Удалось идентифицировать 28 авторов, действовавших сообща. По опубликованным данным, кампанию по дезинформации поддерживали российские власти, преимущественно через посольства России в Сирии и Великобритании.

Гражданские волнения в Сирии начались в 2011 году, но сеть дезинформаторов заработала в 2015, когда в сирийский конфликт вмешались российские военные. Главной мишенью дезинформаторов стала организация «Белые каски», которая занималась спасением пострадавших и публиковало информацию о реальном положении дел. Так, «Белые каски» первыми сообщили о применении войсками Башара Асада химического оружия в 2017 году: тогда в результате газовой атаки погибло как минимум 83 человека, треть из них — дети. Использование ядовитых газов в Сирии подтвердило расследование ООН, однако сеть дезинформаторов выступала с утверждениями, будто опубликованные кадры являются постановочными с использованием нанятых актёров. Дезинформаторы обвиняли «Белые каски» в сотрудничестве с террористической организацией «Аль-Каида», а финансирование заговора, по их мнению, осуществляли структуры Джорджа Сороса.

Сеть опубликовала в интернете более 47 000 постов, которым удавалось вводить в заблуждение даже официальные структуры и СМИ. Самая заметная из ее участников, британская блоггер Ванесса Били, неоднократно прилетала в Москву с докладами о ситуации в Сирии, где встречалась, в частности, с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым и представителем МИД Марией Захаровой. Позднее Российская Федерация представила ее доклады в Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН как свидетельства против деятельности «Белых касок».

Один из собеседников британской газеты The Guardian, ранее занимавший пост в Государственном департаменте США, считает, что Сирия выступила тренировочным полигоном для информационной войны, а отработанные там приёмы сейчас применяются Россией при описании ситуации в Украине и других странах. (svoboda.org)