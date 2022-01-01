Под занавес уходящего 2021 года состоялся очередной видеоразговор президентов России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Причем на этот раз по инициативе российского лидера. Случай относительно редкий. В Кремле привыкли, что к ним звонят и о чем-то просят. На этот раз изменили традиции. Почему? К чему такая спешка?

Все это выглядит тем более странно, так как на вторую декаду января намечены переговоры Россия-США, Россия-НАТО, Россия-ОБСЕ. Делегации сформированы, исходные установки выведены в публичное пространство и многократно обсуждены. И тем не менее.

В последние дни из Москвы полился поток развернутых комментариев. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, советник Путина по международным делам Юрий Ушаков и посол России в США Анатолий Антонов на все голоса и мотивы пели одну и ту же песню полную угроз.

Россия не будет вести многолетние переговоры с США и их союзниками, и с Вашингтоном в первую очередь, как это было раньше и в период холодной войны и не откажется от требований к Западу дать ей юридически оформленные требуемые Путиным гарантии безопасности.

Под ними Кремль понимает отказ от приема в НАТО стран, некогда входивших в состав СССР (прежде всего Украину и Грузию, а возможно и Молдову), а также обещание снизить военную активность Альянса в Центральной Европе и государствах Балтии. Кроме того Россия хочет, чтобы США не размещали в Европе ракеты малой и средней дальности.

Тем самым Владимир Путин дает понять, что он готов отвести российские войска от границы с Украиной, но лишь после того, как НАТО во главе с США примет его условия и откажется от перспективы принять в свои ряды Украину и Грузию, сделанной на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году.

При этом в Москве прекрасно понимают, что это — невыполнимые требования. Отмена бухарестского приглашения и ограничение военной активности НАТО на ее же территории равносильны предоставлению Москве права вето на натовские решения. Что означает конец Альянса как полноценной международной военно-политической организации.

И, тем не менее, весь разговор потребовался Путину для того, чтобы в очередной раз подтвердить свои требования в виде неприкрытых угроз. На что делался расчет?

В Кремле почему-то считают, что политическая воля Запада ослаблена. В частности, необходимостью учета интересов крупного бизнеса, который не хочет обострения с Россией и Китаем, а также отсутствием дальновидных политических лидеров.

Байден, по мнению Путина слабый президент, которого военными телодвижениями можно заставить вступить в переговоры. В них американский лидер не будет слишком защищать Украину и в той или иной мере готов ее сдать. В том числе и за невмешательство России в противостояние США с Китаем. После первой встречи в Женеве летом прошлого года Путин уверился в такой концепции и исходя из нее строит политику нагнетания постоянных угроз.

Второй фактор, который буквально бесит Путина, — это политика украинских властей. Решение президента Украины Владимира Зеленского арестовать и предать суду за государственную измену главного пророссийского политика в Украине, ближайшего друга и кума Путина — Виктора Медведчука вывело российского лидера из себя. Он рассматривает такой шаг как свое публичное унижение и бессилие.

И наконец, уже очевидно, что ни один украинский президент никогда не выполнит Минские договоренности 2015 года. В Киеве считают эти соглашения подписанными под дулом пистолета, унизительными и подрывающими государственный суверенитет. Внедрение оккупированных российскими войсками частей Донбасса в политическое тело Украины неосуществимо, так как украинское гражданское общество этого никогда не допустит. К тому же этого не хочет украинская политическая и бизнес элита, которая прекрасно понимает, какие последствия для нее будет иметь подобная капитуляции перед Москвой.

В то же время в Кремле с тревогой следят за модернизацией и усилением вооруженных сил Украины и ее растущим сотрудничеством с НАТО. Украина регулярно участвует в совместных учениях со странами Альянса. Корабли стран НАТО ходят к берегам Крыма, а самолеты-разведчики США летают у самых рубежей оккупированной части Донбасса.

В Москве серьезно опасаются, что при прогрессирующем усилении украинской армии в Киеве примут решение отвоевать соответствующие части Донбасса. Азербайджан успешно осуществил операцию в Нагорном Карабахе после многих лет перевооружения и подготовки своей армии при поддержке Турции и Украина при соответствующих условиях тоже сможет. В конце концов, это ее территория и Россия вмешиваясь, станет агрессором не de facto, а de jure.

И еще один внутриполитический фактор. Очень накладно гонять к украинской границе и обратно почти 200 тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники. Генералы могут такие действия расценить как нерешительность и слабость. Ведь пока никаких конкретных результатов от Запада получить не удалось и вероятность их получения довольно призрачна.

Этого Путин всегда стремится всеми силами избегать. Для него первостепенное значение имеет сохранение непререкаемого авторитета в элитах. Генералы — одна из важнейших группировок в российской верхушке, которая должна всегда чувствовать, что ее воспринимают всерьез.

Совокупность приведенных факторов и каждый из них отдельно заставляют Путина спешить и требовать подписания выдуманных им гарантий буквально завтра, по крайней мере, до конца января.

Однако здесь возникла загвоздка. Обратим внимание на временные параметры разговора. Он продолжался 50 минут. С учетом времени на перевод фактически каждый успел изложить свое видение и выслушать ответ. И только. Предметного разговора не получилось.

В результате. Байден пригрозил в случае эскалации принятием масштабных санкций, а Путин в ответ разрывом всех отношений с Западом. И тут, не знаешь то ли плакать, то ли смеяться, то ли все вместе.

Сказать и грозить разрывом на словах, конечно, можно, но навряд ли осуществимо.

Как отнесутся к подобному очень серьезные люди от Москвы до самых до окраин, имеющие немаленькие средства в западных банках, значительную недвижимость в Европе и США. Там живут, учатся их дети и внуки, жены и родственники лечатся и многое другое. И от всего этого мгновенно отказаться ради войны с Украиной? И к тому же с неясным результатом. В случае принятия таких санкций у многих серьезных людей возникнут непростые вопросы к верховному главнокомандующему, и ответить им будет очень сложно. Так что насчет разрыва отношений Путин явно погорячился. На такое даже Сталин не решился, а до него нынешнему начальнику государства российского очень и даже очень далеко.

Следующий нерадостный для Путина вывод. Запад на шантаж не поддается и готов отвечать по всем вопросам. И даже столь лелеемое Москвой энергетическое оружие дало очевидную осечку. Цена на газ в Европе упала в три раза и по мере подхода новых танкеров такой тренд сохранится. Американский газовый рынок ожил и в Европе это сразу почувствовали.

Второе. Байден четко заявил, что выбор за Путиным. Или деэскалация и переговоры, или масштабные санкции. И нет у российского начальника никакого окна возможностей. От Украины Запад не откажется и агрессию против нее не простит и ответит.

Время играет против Путина, вот он и истерит. В такой обстановке очень сложно принимать взвешенные решения, а невзвешенные часто приводят к непоправимым последствиям.