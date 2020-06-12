Расстояние между зонтиками на пляжах будет как минимум 4 метра

Для урегулирования очереди на пляжах «ASAN Xidmət» и Исполнительная власть города Баку создают новую систему.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN) Ульви Мехтиев.

«Подготавливается новая система, связанная с пляжами. Система будет действовать на основе представленного ИВ Баку списка пляжей», — сказал он.

В то же время, выступая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, глава Аппарата исполнительной власти города Баку (ИВ) Эльгин Габибуллаев заявил заявил, что пляжный сезон начинается. В Баку уже готовы 6 пляжей. По его словам, расстояние между людьми и в том числе между зонтиками должно быть как минимум 4 метра: «Многое здесь также зависит от самих людей».